Reprodução Quem é a 'Beiçola' do Privacy? Musa de site adulto salva Marcos Oliveira de despejo

O ator Marcos Oliveira, intérprete de 'Beiçola' em "A Grande Família" (TV Globo), recebeu uma doação de R$ 20 mil da criadora de conteúdo adulto Martina Oliveira. O dinheiro será usado para quitar dívidas de locação, evitando assim o despejo da casa onde o artista mora, localizada em Botafogo, Rio de Janeiro.

A atitude solidária de Martina Oliveira possui nuances de superação. A ligação com Marcos Oliveira surgiu porque o personagem 'Beiçola' foi utilizado para atacar a aparência da influenciadora.

Nas redes sociais, internautas maldosos associaram o corte de cabelo da jovem ao do personagem de Marcos Oliveira e passaram a chamá-la de "Beiçola do Privacy".

Quem é Martina Oliveira, a 'Beiçola' do Privacy?

Gaúcha de 21 anos, Martina ganhou destaque nas redes sociais em 2022, quando começou a divulgar a venda de conteúdos adultos. Na época, o que a motivou a entrar para a indústria pornográfica foi um assalto que a fez perder o celular.

"Precisava de dinheiro o mais rápido possível", declarou a jovem ao Splash UOL. Desde então, Martina conquistou espaço nas redes sociais e se tornou uma das principais musas da plataforma de conteúdo adulto Privacy. Entretanto, com a repercussão, também passou a ser alvo de ataques.

Com o cabelo preto curto estilo chanel, Martina passou a ser chamada de "beiçola" devido à associação com o personagem de "A Grande Família".

"Foi a ofensa mais repetida por conta do meu cabelo. [...] Quando eu procurava Beiçola da Privacy ou do OnlyFans, aparecia bastante coisa. Eu percebi que seria melhor eu me conectar a essa imagem", declarou ao UOL.

Em 2023, Martina foi uma das musas de destaque da plataforma de conteúdo adulto, revelando ter faturado R$ 1 milhão. Foi no mesmo ano em que conheceu o ator Marcos Oliveira pessoalmente.

"Foi bem na época em que ele estava passando necessidade. Pensei em conhecê-lo e também poder ajudar de alguma forma. A gente se deu muito bem, eu achei ele muito legal fora do personagem. Marcos tem uma pureza incrível, a gente começou a conversar", contou os bastidores.

Marcos Oliveira enfrenta novos dramas financeiros

Em 2023, o ator Marcos Oliveira quase ficou sem moradia após acumular dívidas referentes ao aluguel. Na ocasião, a influenciadora Deolane Bezerra contribuiu com R$ 50 mil para evitar o despejo do artista. Apesar disso, em agosto, foi divulgado por Léo Dias que Marcos está novamente sob aviso de ordem de despejo.

O valor devido, referente a três meses de aluguel, é de aproximadamente R$ 15 mil. Com a doação de Martina, o ex-Globo conseguirá quitar a dívida e se livrar do despejo.

"Estou tremendo até agora. Obrigado por me ajudar nesse momento em que tantas pessoas me julgam e me condenam. A internet é uma barra pesada para uma pessoa da minha idade lidar", agradeceu Marcos Oliveira no Instagram.