Ele ama o Brasil! 5 interações de Will Smith com o Brasil

Amigo de Naldo Benny

Naldo Benny se tornou próximo de Will Smith com vinda do ator em 2013. O artista internacional ficou hospedado no hotel Fasano, em Ipanema. O protagonista de "Um Maluco No Pedaço" recebeu o brasileiro em seu quarto e Benny cantou para ele a música "Amor de Chocolate". Após o momento, Smith aclamou os vocais do carioca e disse que ele ficou "encantado", de acordo com a voz de "Love Love".