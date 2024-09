Reprodução: Instagram Joaquim Lopes





Neste domingo (1), Joaquim Lopes atualizou os seguidores sobre seu estado de saúde. Após bater o cotovelo na mesa, o ator desenvolveu uma bursite olecraniana e teve que passar por uma cirurgia.

"Esbarrei o cotovelo na mesa -- ou numa parede, sei lá --, fez um machucadinho. Vida normal, não estava sentindo nada, nenhuma dor. Esse machucadinho acabou evoluindo para uma bursite olecraniana infectada", começou ele.





Ele também explicou como chegou nessa situação. "Eu devo ter coçado ou encostado em algum lugar que tinha alguma bactéria e essa bactéria entrou e se alojou lá dentro e fez um belo de um estrago. Teve um dia que eu acordei com o cotovelo inchado, muita dor, mas fui trabalhar normal. No meio do dia, uma dor inacreditável'.

Cirurgia

Após avaliação médica, o ator falou que passou por um médico especialista que recomendou que uma cirurgia fosse feita. "Vim aqui para o hospital, me internei e fui atendido pelo Dr. Cristian, que disse: 'Olha, acho que isso aí é cirúrgico. Para garantir, acho que temos que ser mais conservadores'". "Eu queria tomar antibiótico e ir embora, mas operei, tomei antibiótico na veia e ainda estou internado", enfatizou.