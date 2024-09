Como uma trend no TikTok causou uma ‘crise de pepino’ na Islândia

O tiktoker Logan Moffitt viralizou nas redes sociais com vídeos em que criava receitas, principalmente de saladas, envolvendo pepinos. O sucesso foi tamanho que os vídeos de Longa chegaram até a Islândia, país nórdico da Europa , e causou literalmente uma corrida por pepinos na região. Logan também ficou conhecido, nas redes sociais, como ‘o cara do pepino’.

Não entendeu? Calma, a gente da CH te explica.

Logan é um tiktoker canadense que compartilha vídeos de receitas nas redes sociais. O problema é que os islandeses gostaram tanto de seus vídeos que o país enfrentou uma falta de pepino nas prateleiras de seus mercados. O resultado do problema veio com a importação de pepinos da Holanda, um dos países vizinhos da Islândia. Dá pra acreditar?

Os vídeos de Logan têm mais de 30 milhões de visualizações e ele soma mais de 6,1 milhões de seguidores na rede social.

“Pegue um grande reservatório transparente com tampa e, sem muita cerimônia, encha-o com um pepino inteiro ralado em fatias e um pouco de cream cheese”, diz Logan em um de seus vídeos.

Confira aqui alguns dos vídeos mais assistidos de Logan:

Probably one of my fav cucumber recipes

♬ original sound – Logan

Trying new kind of cucumber today

♬ original sound – Logan

Sometimes you need to make an entire salmon cream cheese cucumber for the sibs @Abbi @Emma

♬ original sound – Logan