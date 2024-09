DA REDAÇÃO Médico vinculado à morte de Matthew Perry é impedido de exercer profissão

O médico Mark Chavez, de 54 anos, admitiu que distribuía cetamina para Matthew Perry , ator da série ‘ Friends ‘. Perry foi encontrado morto em uma jacuzzi de sua casa em outubro de 2023 devido aos “efeitos agudos da cetamina” – nós te explicamos, abaixo, o que é cetamina e os efeitos dela no organismo. Além de Chavez, outras quatro pessoas respondem pela morte de Perry.

Com a admissão da culpa no caso de distribuição de cetamina, o tribunal federa dos Estados Unidos decidiu, nesta sexta-feira (3), que Chavez está impedido de exercer a medicina. Ele, porém, não se declara culpado da morte do ator. Ao todo, Chavez pagou cerca de R$ 280 mil pela fiança.

O outro médico acusado de ser envolvido na morte do ator é chamado de Salvador Plasencia, que também se abastecia de cetamina com Chavez. Os frascos, que valiam cerca de US$ 12 (ou R$ 67,80), eram vendidos ao ator por US$ 2 mil ( ou R$ 11,3 mil).

Mas o que é a cetamina, CH?

A cetamina, também chamada de ketamina, é um fármaco de efeito anestésico utilizado para induzir ou manter anestesia, e também no tratamento de dores intensas.

Segundo o Instituto de Psiquiatria Paulista , e la foi descoberta no ano de 1962, mas foi somente nos últimos 20 anos que ela passou a ser utilizada, em doses baixas, no tratamento da depressão resistente unipolar e bipolar. A substância é regulamentado por órgãos como a FDA (Food and Drugs Administration – agência reguladora nos EUA) e a Anvisa (Agência de Vigilância Sanitária – agência reguladora no Brasil) e está presente na Lista de Medicamentos Essenciais da Organização Mundial de Saúde, sendo considerada um dos medicamentos mais importantes do sistema de saúde.