Reprodução/Instagram Andressa Urach declara que pornô é o que dá dinheiro

Andressa Urach abriu o jogo sobre o trabalho como produtora de conteúdo adulto . A influenciadora revelou que a pornografia é o que dá dinheiro.

"Levo como uma profissão, só que para o meio pornográfico, porque é o meio que dá mais dinheiro. E eu costumo dizer que nunca vai faltar punheta, então dinheiro pra mim nunca vai faltar. Sempre vai ter um punheteiro pra pagar", explicou ela em entrevista ao Splash.

A ex-A Fazenda estudou teatro no Teatro Escola de Porto Alegre e tem DRT, o registro profissional. Ela contou os bastidores das cenas de sexo.

"É tudo muito bem pensado, e assim é na cena. As pessoas pensam que é real, mas não é. Tem texto, projeto, assim é o conteúdo adulto", disse.

Além disso, Urach contou que exige exames de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) para a gravação com outros produtores. "Abro vaga e falo minhas regras. Peço exames de sífilis, hepatite, gonorreia, HIV. Todos trazem no dia. Sempre com camisinha em cenas heterossexuais, em quando faço cenas bissexuais uso o exame como forma de proteção", esclareceu.

Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

