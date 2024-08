Janaina Nunes Simony fala sobre remissão do câncer





Na noite desta sexta-feira (30), a cantora Simony desabafou nos stories que algumas pessoas falaram para ela que ela é a culpada por estar com câncer. Ela ficou em tratamento contra o câncer de intestino entre agosto de 2022 e julho de 2023.

"Não culpe quem está doente. É doloroso e profundamente injusto quando alguém insinua ou afirma diretamente que uma pessoa com câncer é culpada por sua própria doença, sugerindo que o câncer é uma consequência de mágoas guardadas ou de uma suposta incapacidade de perdoar. Essa perspectiva não apenas falta com a verdade, mas também é cruel, pois ignora a complexidade e a multifatorialidade dessa doença devastadora", começou.



Ela também relembrou que faz 10 meses que ela está em remissão. "A ideia de que uma pessoa 'causou' seu câncer por meio de seus sentimentos ou emoções é uma distorção perigosa. A ciência nos mostra que o câncer resulta de uma combinação de fatores, como genética, exposição a substâncias cancerígenas, estilo de vida e, muitas vezes, fatores além do controle da pessoa. Reduzir tudo isso a uma questão de culpa pessoal é desumanizante e cruel", acrescentou.

A artista enfatizou em seu relato que quando alguém é responsabilizado por sua doença, isso "agrava o sofrimento emocional já intenso que acompanha um diagnóstico de câncer". "Ao invés de oferecer empatia e suporte, essa acusação cria uma barreira de isolamento e vergonha, levando a pessoa a se sentir ainda mais vulnerável e sozinha em sua luta", explicou.

Desabafo



"Essa postura também reflete uma falta de compreensão sobre a natureza do perdão e do processo de cura emocional. Perdoar é uma jornada pessoal, que pode ser complexa e demorada, e que nem sempre tem um impacto direto na saúde física. Colocar a responsabilidade da doença nas costas do paciente é impor uma carga emocional desnecessária, que pode dificultar ainda mais o processo de enfrentamento da doença", informou.