Conradis Os detalhes dos vestidos da festa de 15 anos de Rafa Justus

Rafaella Pinheiro Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, comemorou os 15 anos com uma festa cheia de glamour em um hotel de luxo em São Paulo na sexta-feira (30).

Para o look principal da noite, a aniversariante escolheu um vestido rosa no estilo princesa, bem conhecido entre as debutantes que completam 15 anos. A peça, que contava com um detalhe florido na alça superior direita, é assinada pelo estilista Samuel Cirnansck.

Continua após a publicidade

Já o segundo look de Rafa foi um vestido curto, no estilo tomara que caia. A peça prata e cravejado de brilhos para curtir a ‘balada’ de sua comemoração.

Na valsa, Rafa decidiu deixar de lado algumas tradições para a sua festa, entre elas a dança com um príncipe. No lugar do momento, ela dançou com o seu pai, Roberto Justus, seu avô e, ainda, o seu padrasto, o jornalista César Tralli.

Veja os acontecimentos do aniversário

Para decorar o salão do hotel luxuoso em São Paulo, Rafa apostou em muitas flores em tons de rosa. O local também mesclou as flores com a tecnologia. Reprodução/Instagram A aniversariante usou dois vestidos durante a festa. O primeiro, um vestido longo na cor rosa e com detalhes de flores em todo o caimento. Já o segundo, um vestido curtinho com pedras bordadas. Conradis/Reprodução/Instagram Para o momento especial, Rafa dançou com o pai, Roberto Justus, o padrasto, César Tralli, e o avô, Fernando. Reprodução/Instagram Rafa não segurou a emoção ao receber uma surpresa da irmã, Fabiana Justus. A mais velha está em meio ao tratamento de um transplante após ter sido diagnosticada com leucemia mielóide. Reprodução/Instagram Pedro Sampaio, Kevinho e DJ Lud Prado ficaram na função de animar a festa após a valsa. Reprodução/Instagram Seguindo a tradição da família, Helô Pinheiro presenteou a neta com uma pulseira luxuosa. A mãe de Ticiane também presentou as filhas e as outras netas com uma joia igual quando elas também fizeram 15 anos, afirmou o gshow. Reprodução/Instagram