Reprodução/Instagram Ex de BBB, nutricionista e mais: conheça a nova namorada de Mari do vôlei

Mari do vôlei está de namorada nova! A atleta vem compartilhando momentos ao lado de Stella Chinelli, com quem está aproveitando Caraíva, na Bahia, nos últimos dias. O relacionamento se tornou público no começo de agosto.

De acordo com o Extra, a relação começou há alguns meses no consultório da nutricionista.

Stella Chinelli é nutricionista e, aos 21 anos, fez parte de uma banda de rock, a Catrinaz. Reprodução/Instagram A gaúcha já namorou a ex-BBB Diana Balsini, em 2013. Reprodução/Instagram Enquanto estava na banda, Stella trocou a casa dos pais, advogados de classe média alta, em Copacabana, por uma na Rocinha, ambas na zona sul do Rio de Janeiro. A decisão tomada por amor à namorada Elisa, fundadora da banda. Reprodução/Instagram Stella posou nua para páginas da revista 'Trip' após ter a história de vida contada em um reality musical do Canal Bis. Reprodução/Instagram Mari com a namorada, Stella Chinelli Reprodução/Instagram





