Selena Gomez estaria noiva de Benny Blanco, diz jornal americano

Será que um casório vem aí? Selena Gomez pode estar noiva do produtor musical Benny Blanco, segundo informações do site americano TMZ, que teve acesso a fotos da atriz. Gomez teria sido avistada nesta semana, enquanto andava na rua em Los Angeles, usando um anel de compromisso.

Nas imagens, Selena Gomez não parece exibir o anel, mas o fato dela ter usado a jóia publicamente adicionou peso aos boatos de muitos fãs que estavam tentando entender qual era o atual status de seu relacionamento .

Além disso, muitos fãs da artistas afirmaram que ela começou a seguir uma agência de casamento no TikTok . Em outro momento, os fãs repararam que Gomez compartilhou recentemente uma imagem com o seu namorado e adicionou um emoji bem na região de sua mão – supostamente para esconder o anel.

Apesar disso, nós te contamos que alguns fãs levantaram a possibilidade de que Selena poderia estar brincando com seus fãs e fazendo piada sobre os rumores de noivado.

#greenscreen #selenagomez #bennyblanco #selenagomezandbennyblanco #selenagomezbennyblanco #selenagomezengaged #fyp

♬ original sound – Jessica Weslie Arena

Continua após a publicidade

O início do relacionamento entre Selena e Benny

Selena confirmou que o relacionamento com o produtor Benny em dezembro de 2023 com um post no Instagram. Desde então, a artista recebeu críticas nas redes sociais. Em entrevista à TIME , a cantora revelou que o relacionamento começou como uma amizade até ela, eventualmente, perceber que gostava mesmo do produtor.

“Eu sei o que as pessoas podem fazer para quem eu amo. Meus próprios fãs, que eu adoro e sinto que moldaram quem eu sou, vão dizer as piores coisas sobre como eu vivo minha vida . Mas ele [Benny] tem a força de não deixar essas coisas o abalarem. É impressionante, e eu valorizo cada momento com ele. Não sei o que o futuro reserva mas sei que ele não está indo embora tão cedo “, declarou.