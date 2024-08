Reprodução/Instagram Rafaella Justus





E hoje! Nesta sexta-feira (15), será celebrada a festa de 15 anos de Rafaella Justus, um dos eventos mais esperados do ano. A filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiros irá celebrar ao lado de 400 convidados, 3 mil docinhos luxuosos e um vestido pesando mais de 5 kg.





O vestido de princesa

Sem mostrar detalhes do vestido, Rafa contou nos stories que a peça assinada pelo estilista Samuel Cirnansck pesa 5kg. Para o resto da festa, a debutante irá usar um vestido mais leve para aproveitar a festa no melhor estilo.

Reprodução Instagram Vestido de Rafaella Justus





A decoração

Toda a decoração do evento ficou a comando de Andréa Guimarães. Em entrevista ao portal iG, a cerimonialista explicou que a festa quis misturar o universo de princesa, mas com um quê de tecnologia.

"Demoramos mais ou menos um ano para planejar tudo, e a Rafa fez parte de todos os detalhes. Esse com certeza é a maior festa que eu já fiz", relata para o portal. O espaço escolhido para celebrar a festa de aniversário será o Hotel JW Marriott, em São Paulo.

Quem apareceu ansiosa para o evento também foi Ticiane Pinheiros que mostrou nos stories um pouco do dia dela e da filha: “Chegou o dia mais esperado: os 15 anos da Rafa! Tudo foi preparado com o carinho que ela merece. Espero que seja tudo perfeito, do jeitinho que ela sonhou”, escreveu.