Reprodução/Instagram Joana Prado e Vitor Belfort lamentam o desaparecimento da irmã dele há 20 anos

Joana Prado e Vitor Belfort apareceram nas redes sociais nesta sexta-feira (30) para lembrar o desaparecimento de Priscila Belfort, irmã do lutador.

O casal usou o Dia Internacional de Pessoas Desaparecidas para mandar uma mensagem sobre o caso. Priscila desapareceu em 2004 no centro do Rio de Janeiro.

"Já fazem 20 anos que não temos mais a Pri conosco e não queremos que esse fenômeno de pessoas desaparecidas continue se repetindo. Hoje, no dia Internacional de pessoas desaparecidas, contamos com o seu apoio para lutarmos juntos contra essa mazela que assola não somente o Brasil, mas o mundo inteiro. Compartilhe esse vídeo com todos!! Essa luta não é só nossa, mas sua também! Saudade de você, Pri", escreveram na legenda.

A jovem desapareceu no dia 9 de janeiro de 2004, após sair do trabalho para almoçar. Ela trabalhava na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, no Centro do Rio de Janeiro.

O desaparecimento foi divulgado dois dias depois, no site do irmão lutador.





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook. $