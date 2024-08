Reprodução: Instagram Viviane Araújo em participação no programa "Que História É Essa, Porchat?"

A atriz Viviane Araújo relatou um momento de tensão que viveu, em 2020, com uma fantasia de carnaval . Em sua participação no "Que História É Essa, Porchat? ", na última terça-feira (27), a artista explicou ao apresentador o que aconteceu .

"O desfile começava uma semana antes do carnaval do Rio. Fui um dia antes para experimentar a fantasia em Santos. Experimentei a base do maiô, que estava ok e depois iriam apenas adereçar, colocar as pedras e tudo certo, só que não", começou ela.

Fantasia mal ajustada

Quando vestiu o body no dia do desfile, Viviane Araújo notou que o maiô estava sobrando em alguns locais. "Quando eu coloquei o body estava faltando tecido nas partes de baixo. Eu entrei em pânico! Fiquei desesperada!", relembrou. Estavam os dois lados (da parte intíma) para fora", acrescentou ela.

"Quando eu experimentei a base, ela tinha ficado um pouco frouxa embaixo, então tiveram que diminuir o fundo", disse. "Acho que diminuiu a parte de trás e afinou muito a parte da frente. E quando o tecido é bordado, não fica maleável ou seja: entrou tudo!", complementou a atriz.

Após o momento de tensão, a equipe da artista deu a ideia de colar as partes íntimas com um esparadrapo para tentar contornar a situação. "Gente, a minha não é pequenininha, então peguei uma parte, juntei a outra e colei", falou.

"Praticamente um sanduíche", brincou o apresentador. Além do esparadrapo, Viviane Araújo utilizou os punhos da fantasia como uma tanga na região da parte íntima para que, assim, não ficasse evidente a situação do body.

"Depois de tudo coladinho, bonitinho, veio a vontade de fazer xixi. Parei a van na rua e pedi para fazer xixi na casa de uma pessoa. Nesta época ficam todos pelos arredores", reforçou.

"Entrei e não tinha papel higiênico. Mais um drama. Como iria enxugar para colar tudo novamente? Mas eu falei com meu amigo, Fernando: 'Não pede papel, porque vão achar que estou cagando aqui! Mas depois ele pediu, porque tinha que secar", detalhou ela.

Ao final de tudo, Viviane Araújo desfilou normalmente no evento, mas ficou atenta com o maiô. "Passei o desfile sambando e dando uma conferida, perguntando ao meu amigo se estava tudo bem. Foi divertido", concluiu a atriz em bom humor.

