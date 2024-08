Twitter/X Julián Ortega tinha 41 anos

O ator espanhol Julián Ortega , de 41 anos, foi encontrado morto na praia de Cádiz, em Andaluzia, na Espanha. O artista ficou conhecido por participar da primeira temporada da série da Netflix " Elite ". A informação foi dada pelo jornal espanhol El Mundo.



O Sindicato Espanhol dos Artistas publicou um comunicado na última segunda-feira (26), anunciando a morte de Julián. No texto, que foi compartilhado no X, antigo Twitter, o órgão escreve: "O ator Julián Ortega morre aos 41 anos. Descanse em paz. Do Sindicato de Atores e Atrizes, nossas mais sinceras condolências à família e amigos do ator".

Julián é filho da atriz espanhola Gloria Muñoz. Ele começou na carreira artística em séries de televisão nos anos 90, tendo participado de 20 séries e programas, como "As Telefonistas", "El Pueblo" e "Cristo y Rey".

Na série da Netflix, o ator participou dos seis episódios da primeira temporada da série Elite, em que interpretava um funcionário de restaurante, colega de trabalho de Samuel e Omar.

