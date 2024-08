Reprodução/Instagram MC Daniel particiou de Futebol SOlidário, para arrecadar fundos para vítimas do Rio Grande do Sul

O cantor MC Daniel comemorou na última terça-feira (27) o seu aniversário de 27 anos, com uma festa luxuosa no Morro da Urca, no Rio de Janeiro. Na festividade, estavam presentes amigos e familiares do artista, que comentaram um pouco sobre como ele é longe das câmeras.



Em uma entrevista ao Portal Leo Dias, que estava presente cobrindo o evento, a mãe de Daniel, Daniela Amorim, comentou sobre a carreira do filho e como está as condições financeiras do funkeiro. Segundo ela, ele sempre se dedicou muito ao trabalho, visando proporcionar uma vida melhor para ela e os avós.

"Ele é assim mesmo, incansável mesmo. Quando ele começou os shows eram muitos, eram 8 shows em uma noite e quando ele chegava em casa exausto, não conseguia andar ele falava: ‘Mãe, eu não vou voltar a ser pobre, eu vou trabalhar, trabalhar, trabalhar para dar tudo que vocês querem’. A prioridade são esses três (os avós)”, afirma Daniela.

"Você sabia que eles têm o salário-avô? Um dia ele chegou em casa e disse: ‘Mãe, um salário X está bom para eles?’ e eu disse: ‘Tá!’ e ele pediu: ‘Mãe, todo dia 10 a senhora deposita na conta deles’”, continua.

O avô do cantor, que estava presente, acrescenta que o neto "deposita até antes”. A avó paterna do artista então diz: "O Daniel trabalhar não é por dinheiro, é porque ele gosta de trabalhar. Ele tem um coração de ouro. O Getúlio Vargas criou o salário mínimo e o Daniel o salário-vó”, brinca.

