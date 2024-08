Reprodução Sonia Abrão chamou Patrícia Poeta de "grossa" e "mal educada" durante um programa

A apresentadora da Rede TV! Sonia Abrão teve que dar um passo para trás em sua disputa judicial contra a jornalista Patrícia Poeta, da TV Globo . O desentendimento entre as apresentadoras ocorreu em abril de 2023, após a âncora do "A Tarde é Sua "publicar uma crítica à Patrícia no Instagram, devido a forma como ela tratava o colega Manoel Soares .



De acordo com as informações do jornalista Lucas Pasin publicadas nesta terça-feira (27), Sonia recuou na audiência que foi realizada neste mês e optou por finalizar o processo. A medida visava evitar que ela voltasse a ser julgada novamente, aceitando a primeira decisão da Justiça.

Com isso, a apresentadora da RedeTV! deverá pagar uma multa de oito salários mínimos (cerca de R$ 11 mil) para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O acordo entre as duas ainda será homologado pela Justiça. Segundo o colunista, no entanto, Patrícia teria pedido que fosse pago 20 salários mínimos inicialmente, mas que aceitou o acordo proposto pela equipe jurídica de Sonia.

A defesa de Poeta ainda teria afirma que Sonia Abrão aceitou o acordo após a Justiça receber a acusação criminal, analisar que poderia haver indícios de crime e que o processo fosse instaurado. O novo acordo teria sido proposto logo na fase de audiências, quando ouviriam as testemunhas.

Ao jornalista, a defesa afirma: "Finalmente se encerra esse capítulo, tendo Patrícia comprovado que sofreu acusações infundadas e cruéis. Patrícia sempre teve a consciência tranquila, mas agora o coração também está, sabendo que o dinheiro irá para quem precisa."

Entenda o caso

Em abril de 2023, durante a apresentação do "Encontro", Patrícia Poeta interrompeu o colega de bancada Manoel Soares ao vivo, gerando um burburinho na internet. Na época, a apresentadora emitiu uma nota explicando o acontecido: "Foi uma casualidade, das várias, que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldades com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo".

Entretanto, o pedido de desculpas de Patrícia não foi bem aceito por todos. Sonia Abrão fez uma publicação em seu Instagram criticando a apresentadora e detonando a atitude em interromper Manoel: "Grossa! Mal educada! Que absurdo! Quanto desrespeito com um colega. Depois, ela diz que é tudo invenção da imprensa! Manoel Soares dá de 10 a 0 nela pelo talento e profissionalismo com que segura essa humilhação há mais de um ano. Ninguém merece uma coisa dessas!"

As críticas esbarraram até na antecessora de Patrícia no "Encontro": "Volta, Fátima. Ela podia fazer corpo mole no 'Encontro', mas nunca, em 10 anos no ar, destratou colegas assim! Quanto recalque da Poeta com o Manoel. Imperdoável".

Após as falas de Sonia, Patrícia entrou com uma ação em que questionava as declarações da apresentadora, a acusando de injúria e difamação. Além de Sonia, Patrícia processou o colega de bancada no "A Tarde é Sua", Alessandro Lo-Bianco.

