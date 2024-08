Reprodução/Instagram Davi Brito se desespera durante voo





Na noite desta segunda-feira (26), o ganhador do BBB24 Davi Brito se mostrou assustado nos stories do Instagram após ser avisado que seu voo atrasaria por problemas técnicos.

Dentro da aeronave, o influenciador não escondeu o medo ao contar o que estava acontecendo para seus milhões de seguidores. Davi, inclusive, sugeriu que desceria do avião.





"Toda vez que venho para um avião tem uma parada. Agora, o avião teve uma falha. Sei lá o que foi, o piloto já informou aqui. Essa porra de avião toda hora caindo, agora essa falha nesse motor. Não dá certo, não. Pedirei para descer, meu irmão", desabafou.

Medo de voar

Em outro momento, ela disse ficar nervoso dentro do avião. "Estou gravando antes de decolar, porque se der merda... esse negócio de avião toda hora caindo. A gente embarca no avião, o cara vem e fala que deu falha no sistema e quer botar o avião para subir, estou gravando, mesmo", acrescentou.

Minutos depois, ele filmou o piloto avisando que estava tudo bem: 'E o seu comandante de novo. Acredito que em no máximo 15 minutos a nossa equipe de manutenção vai ter solucionado o problema técnico e iniciaremos a viagem com segurança".