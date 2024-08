Reprodução: Instagram Simony

A cantora Simony publicou um texto emocionante na manhã desta segunda (26) sobre homens que convivem com mulheres que possuem câncer. A artista, que já se curou do câncer no intestino, avaliou a atitude de homens em relação à doença.

Ontem eu não consegui embarcar para casa e aproveitei para escrever algo muito importante. Leia com atenção", iniciou a artista. "Quando uma mulher é diagnosticada com câncer, o mundo dela desmorona. Ela enfrenta uma batalha que vai além da dor física, lutando contra o medo, a incerteza e a angústia", detalhou.

"Neste momento tão vulnerável, espera-se que o parceiro seja um pilar de apoio, alguém para segurar sua mão quando as forças fraquejam, para oferecer palavras de encorajamento quando tudo parece perdido. Mas, infelizmente, nem todos os homens assumem esse papel", afirmou ela.

"Há aqueles que, em vez de se tornarem o alicerce de suas companheiras, se perdem em seus próprios medos e fraquezas. Alguns começam a beber, tentando afogar na bebida a realidade que não conseguem enfrentar", explicou.

"O álcool, ao invés de trazer consolo, os transforma em sombras do que um dia foram, deixando suas mulheres ainda mais sozinhas e desamparadas. Cada garrafa esvaziada é mais um tijolo erguido no muro que os separa, deixando-a na solidão de sua dor e luta", argumentou a voz de "Superfantástico".

"Pior ainda são os homens que, incapazes de lidar com a situação, abandonam as mulheres à própria sorte. Eles saem pela porta, deixando para trás promessas vazias e um coração partido. Em um dos momentos mais difíceis da vida de suas companheiras, eles viram as costas, mostrando que o 'na saúde e na doença' era apenas uma frase dita sem real compromisso", reforçou Simony.



Além disso, ela também escreveu a respeito dos homens que abandonam as mulheres após o diagnóstico da doença. "E há aqueles que, apesar de ficarem, transformam a convivência em um verdadeiro pesadelo. Eles fingem estar ao lado da mulher, mas, na verdade, só a maltratam. Suas palavras cortam mais fundo que a própria doença, sua indiferença é um veneno que envenena lentamente a alma. Eles são os lobos em pele de cordeiro, que prometem amor e cuidado, mas oferecem apenas dor e humilhação".



"Esses homens, ao invés de estenderem a mão, optam por virar o rosto. Eles se deixam consumir por seus próprios demônios, esquecendo que, mais do quenunca, suas companheiras precisam de amor, respeito e apoio", frisou.

"E, ao fazerem isso, perdem a oportunidade de serem verdadeiramente grandes, de se tornarem heróis na vida de alguém que já enfrenta a maior batalha de todas. Enfim a essa é a verdade", finalizou a cantora.

Os eguidores de Simony se emocionaram com o relato

Nos comentários da publicação, os internautas também opinaram em relação ao assunto trazido pela artista musical. "Que texto mais necessário", aclamou um usuário. "Só li verdades", complementou uma segunda.

"Simony, seu texto é uma verdade grandiosa. Sinta-se se abraçada", declarou uma terceira. "Simony, eu te amo! Que texto!" enalteceu uma quarta. "Palavras perfeitas e bem colocadas da realidade de muitas mulheres. Melhor sozinha, porque somos muito corajosas", avaliou uma quinta.

