Reprodução/Instagram MC Daniel e Lorena Maria revelam sexo do bebê





MC Daniel e Lorena Maria , que estão esperando o primeiro filho, realizaram um chá revelação reservado e sem exposição nas redes sociais. Contudo, na manhã desta segunda-feira (26), o programa "Mais Você", apresentado por Ana Maria Braga e Tati Machado, trouxe a notícia exclusiva do sexo do bebê.





No segmento de fofocas da atração, Tati compartilhou imagens inéditas da celebração e revelou que o casal espera um menino. Até o momento, o nome do bebê ainda não foi divulgado pelos futuros pais.

Pouco após a revelação ao vivo, Lorena postou um vídeo mostrando o momento em que ela e MC Daniel cortaram um bolo e descobriram, pela cor azul do recheio, que teriam um menino. "Sabia que era você, meu menino", escreveu Lorena na legenda, ao que MC Daniel respondeu com um "Te amo".

Mensagens de ódio

Recentemente, Lorena expôs nas redes sociais uma série de mensagens de ódio que tem recebido por sua gravidez. "Aqueles que estão me atacando sem motivo algum terão que lidar com as consequências. Vi muitas críticas e ataques vindos de várias partes, inventando histórias e me difamando", desabafou ela. "Isso tudo vai passar, e eu continuarei realizando meus sonhos e vivendo em paz."

MC Daniel também se manifestou, condenando os ataques racistas dirigidos à sua namorada. Em uma carta aberta, ele expressou sua indignação: "É revoltante que, em um país majoritariamente negro, ainda existam pessoas com uma mentalidade tão retrógrada e preconceituosa. Um momento de felicidade, como a chegada do nosso filho, se transformou em motivo de tristeza devido a esses ataques. A internet não é um espaço sem lei, e repudio veementemente qualquer comentário racista. Se você se diz meu fã, mas compartilha desse tipo de comportamento, saiba que não o quero como fã", afirmou o artista.