A influenciadora digital Maria Venture fez uma cirurgia e, após o procedimento, publicou momentos do-pós operatório no último domingo (25) . A blogueira estava acompanhada da mãe e da namorada, Yasmin Santos .



"Fiz uma cirurgia de emergência e retirei a vesícula", explicou Venture com uma foto em repouso no hospital. Depois disso, ela também publicou um registro com a mãe e a amada. "As mulheres da minha vida sempre cuidando de mim", comemorou ela.

Além do momento com a sogra e a namorada, a influenciadora também postou um vídeo em que a namorada aparece mostrando o jantar da paciente. "Depois de quase 24 horas de jejum, uma jantinha, amém", disse Santos.

Maria Venture e a cantora Yasmin Santos se conheceram em dezembro de 2023 e, em março de 2024, oficializaram o namoro nas redes sociais. Recentemente, Venture publicou um vídeo falando sobre sua bissexualidade que, muitas vezes, é inválidada pelos haters.



