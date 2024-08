Reprodução: Instagram Judi Dench

A atriz Judi Dench emocionou o público britânico após uma exibição do programa "Judi and Jay: The Odd Couple" , no qual a artista visita, ao lado de Jay Blades, lugares que foram importantes para as pessoas.



Nesta última semana, a veterana levou o apresentador à casa em que Dench vivia com o marido, que já morreu. “Quero levar Jay para conhecer minha antiga casa na cidade de Charlecote, mas como não voltei desde que parti em 1984... Não será fácil”, afirmou ela.

“Ah, é uma sensação estranha. Isso é muito difícil”, lamentou a atriz. “Este lugar guarda muitas lembranças. Meu Deus! É muito estranho", acrescentou. A artista se lembrou dos momentos que viveu ao lado do ex-companheiro e chorou.

Judi Dench Reprodução: Instagram Judi Dench e Jay Blades Reprodução: Instagram Jay Blades Reprodução: Instagram

Judi Dench e Michael Williams se conheceram numa peça de teatro na qual contracenaram juntos. Eles se casaram em 1971 e tiveram uma filha chamada Finty. Aos 65 anos, o marido da atriz faleceu em decorrência de um câncer de pulmão.

