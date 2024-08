Reprodução: Instagram Zezé di Camargo e Graciele Lacerda se casando

O cantor Zezé di Camargo pediu a namorada, Graciele Lacerda, em casamento durante o chá de revelação que realizaram no último domingo (25). O casal descobriu na festa o sexo do bebê: a criança será uma menina, Clara .



Depois do momento, o sertanejo surpreendeu a amada com uma cerimônia especial. “Queria aproveitar a oportunidade, já que estamos juntos. Fiquei sabendo que tem um padre aqui no meio hoje!", iniciou ele.

"Graciele não sabe, mas se a surpresa era pra ser grande, a gente vai um serviço completo”, brincou ele. Após a surpresa, os dois oficializaram a relação com a presença de um padre. As filhas de Camargo, Camila e Wanessa, também estavam na cerimônia e vibraram ao lado do pai com o chá e a cerimônia especial.

Assista o vídeo da cerimônia especial

Zezé Di Camargo preparou uma cerimônia de casamento surpresa para Graciele após o chá revelação do filho deles pic.twitter.com/BZxP8N0o9A — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) August 25, 2024

Após a festa, Graciele Lacerda se emocionou ao recordar o dia que viveu. Em uma série de stories na última noite, ela falou sobre a sensação que teve "Eu não sei o que falar para vocês do dia de hoje. Eu acho que ainda não caiu a ficha que eu vou ser mãe de menina. No fundo, eu achava que era menino", disse.

"Eu fiquei chocada, sem acreditar. 'Nossa, é uma menina'. Ainda não caiu a ficha de que eu vou ser mãe de uma menina chamada Clara. É uma coisa que sonhava desde pequenininha", concluiu.

Zezé di Camargo e Graciele Lacerda durante cerimônia de casamento Reprodução: Instagram Zezé di Camargo com Graciele Lacerda e as filhas Wanessa e Camilla Camargo Reprodução: Instagram Zezé di Camargo e Wanessa Reprodução: Instagram Wanessa e Camilla Camargo Reprodução: Instagram

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .