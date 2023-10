Reprodução Retiro dos Artistas é ignorado por Marcos Oliveira após Pix de Deolane

Após combinar moradia, plano de saúde e acompanhamento profissional, o Retiro dos Artistas soube através da imprensa nesta segunda-feira (2) que o ator Marcos Oliveira não iria mais se mudar para a instituição. No final de semana, o intérprete de 'Beiçola', de "A Grande Família", recebeu a visita da influenciadora Deolane Bezerra, que o doou R$ 50 mil via Pix.

Na última sexta-feira (29), Marcos Oliveira e a administradora Cida Cabral combinaram que a visita dele estaria prevista para esta segunda. Inclusive, o Retiro dos Artistas arcaria com a locomoção de Marcos, que passa por condições difíceis financeiramente.

"Ele me passou o endereço, só tinha ficado pendente da gente acertar o horário, aí hoje eu mandei mensagem, fiz a minha parte do que tínhamos acertado, tentei falar com ele para ver se ainda viria ou não, mas confesso que se quer ele me retornou ou me respondeu", explicou a responsável ao iG Gente.

Durante a tarde, a representante da instituição soube da entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, onde Marcos alegou que o Retiro dos Artistas não permitiu que os cachorros o acompanhassem na mudança, apontando que esse teria sido o fator que o impediu de aceitar a ajuda.

"Na sexta-feira, quando nós deixamos tudo pré-acertado, ele falou dos três cachorros que ele tem e eu expliquei que os três não tem condições de trazer, [porque] a casa é muito pequena, nós estamos no abrigo de idosos", alegou Cida, revelando que teria aberto a possibilidade do ator levar um dos animais.

O artista, então, teria concordado com a limitação. "Bom, tá ótimo, não tem problema, os outros dois eu vejo com veterinário e ele cuida deles para mim", teria dito Marcos Oliveira à instituição.

Apesar da falta de comunicação do ator, a instituição se coloca aberta e sem ressentimentos para, se um dia necessitar, voltar a recebê-lo.

"A instituição existe para atender o artista que está em situação de vulnerabilidade. Se por acaso, tomara que não, mas se lá na frente ele precisar da instituição e a gente disponibilize de vaga naquele momento, vamos continuar recebendo da mesma forma, caso seja da vontade dele, porque essa é uma das prioridades que a gente preza. Iremos recebê-lo com maior amor e carinho, sem problema nenhum", avaliou a administradora.

O iG Gente entrou em contato com o ator Marcos Oliveira e não obteve retorno. O espaço segue aberto caso o artista queira se pronunciar.