Reprodução/Instagram Chá revelação de Graciele e Zezé Di Camargo





A decoração do chá revelação de Graciele e Zezé Di Camargo acabou entregando os possíveis nomes do primeiro bebê que o casal está à espera. O sexo da criança será revelado na tarde deste domingo (25).





"Clara ou Kaluanã? Você acertou? Obrigada pela presença", está escrito em uma das lembrancinhas da festa, em Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo.

Clara ou Kaluanã?

De origem indígena, Kaluanã significa "grande guerreiro". Já Clara vem do latim e significa "brilhante" e "ilustre".

Nas redes sociais, Graciele expressou a ansiedade para o evento. "Chegou o grande dia. Não vou nem falar, né? Que a pessoa aqui acordou toda hora, super ansiosa, eu estou. Para quem estava tranquila, não fiquei. Fui dormir muito tarde. E, mesmo assim, acordei toda hora", contou.

"O chá começa às três horas da tarde, mas a hora da revelação, se Deus quiser, vai ser 17 horas. Então, para quem estava perguntando, 17 horas a gente começa o momento da revelação", completou.

