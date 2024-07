Reprodução/Instagram Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda esperam primeiro filho juntos

Zeze Di Camargo e Graciele Lacerda surpreenderam os fãs nas redes sociais, nesta quinta-feira (11), ao anunciar que estão esperando o primeiro filho juntos. Em um vídeo narrado pelo casal, eles falam sobre as dificuldades que tiveram para engravidar e passam a mensagem de que “um milagre” pode acontecer.



“A vida nem sempre é fácil, todos nós enfrentamos dificuldades e momentos que nos exigem superação e fé”, começa Graciele. “Houve um tempo em que eu me senti perdida, sem saber qual seria o próximo passo, ou se realmente deveria dar o próximo passo.”

“Mas em todos esses momentos a minha fé em Deus me manteve firme. Ela me guiou e me norteou. Mesmo sem entender e compreender, eu apenas aceitava e caminhava.”

A narração continua com Zezé: “Eu acredito que tudo acontece no tempo certo. Deus tem um plano para cada um de nós. E mesmo quando não entendemos os seus caminhos, ele está nos guiando para algo muito maior.”

O sertanejo então revela a espera do filho do casal. “Hoje queremos compartilhar com vocês uma bênção incrível que Deus colocou nas nossas vidas. Depois de tanto tempo, tempo de espera, de oração e de esperança, finalmente chegou o momento certo para uma nova vida florescer”

“Estou grávida!”, diz Graciele. “Esse é o nosso milagre, a prova de que Deus sempre sabe o que é melhor para nós e que o tempo dele é perfeito.”

Ela continua: “Este é apenas o começo de uma nova jornada. Estou muito empolgada para compartilhar cada momento com vocês. Lembre-se sempre: nunca perca a esperança. Mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está trabalhando em algo lindo para você e no tempo certo, você verá a sua graça manifestada na sua vida.”



Assista abaixo:

Luta para engravidar

Em maio deste ano, Graciele Lacerda detalhou o longo processo que enfrentava para conseguir engravidar de Zezé Di Camargo. Ela afirmou ter retomado o tratamento de Fertilização In Vitro (FIV) que já realizava havia quatro anos, mas precisou paralisá-lo por um ano devido complicações pessoais.

"Eu fiquei um ano sem fazer nada, porque eu comecei a ficar muito mal. Esse ano eu estou me preparando para voltar ao tratamento, o tratamento que eu falo é a FIV, a fertilização in vitro. A gente já tem os embriões congelados. Então, quando eu falo tratamento, é só implantar e aí entregar nas mãos de Deus, porque nesse momento é só ele", refletiu na ocasião.

Esse é o primeiro filho do casal, e o quarto de Zezé Di Camargo, que já é pai de três filhos, frutos de seu antigo relacionamento com Zilu Godói: Wanessa Camargo, de 41 anos, Camila Camargo, de 38, e Igor Camargo, de 30.

