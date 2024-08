Reprodução/Instagram Rosalba Nable, mãe de Isis Valverdes, está com câncer de mama





Em meio ao tratamento contra o câncer de mama, Rosalba Nable, mãe de Isis Valverde, fez um desabafo em suas redes sociais. A mãe da atriz postou uma foto com a cabeça raspada por conta da quimioterapia e recebeu o apoio da filha.

"Tenho ouvido muito sobre como receber um diagnóstico difícil de câncer deve ser encarado com otimismo, como um aprendizado, como uma chance de ser melhor", iniciou Rosalba.





"Que se deve ter coragem e força. Que o psicológico é fundamental para a cura e para suportar todo o processo. Tudo isso funciona muito bem na teoria, porque, na prática, é bem diferente. Aqui, pelo menos por enquanto, não terei frases motivacionais, nem aquele depoimento lindo de superação. Não mesmo. E não existem julgamentos aqui, prezo por isso. Cada um é um", continuou.

E concluiu: "Cada um tem o direito de sentir a sua dor do jeito que bem entender. No meu caso, não está dando para dizer que esse processo e todas as dores que o envolvem são suportáveis. Admiro, de verdade, quem permanece sorrindo, agradecendo e emanando boas energias. Não sou essa pessoa".

Nos comentários, ela recebeu o acolhimento de Isis: "Você não caminha só", escreveu a artista em apoio à mãe. "Estamos juntas! O amor é uma energia muito forte", respondeu Rosalba.