Mayra Dugaich Ben Affleck e Jennifer Lopez

Jennifer Lopez, de 55 anos, entrou com um pedido para retirar o sobrenome de Ben Affleck e voltar a usar o nome de solteira “Jennifer Lynn Lopez”. A cantora também expôs o motivo que resultou a separação.



As informações foram publicadas nesta quinta-feira (22) pela revista “People”, que teve acesso aos documentos do divórcio. “Diferenças irreconciliáveis" teriam sido as causas para que ela e Affleck optassem pela separação.



“A natureza e a extensão exatas dos ativos e obrigações de propriedade separada são desconhecidas pela requerente neste momento. A requerente reserva-se o direito de alterar esta petição quando isso for apurado”, detalha o documento no que diz respeito à divisão de bens do ex-casal. Ou seja, eles ainda não dividiram exatamente quem ficará com o quê.





Divórcio e aniversário de casamento

Jennifer entrou com o pedido de divórcio no aniversário de dois anos de casamento com o ator Ben Affleck, no dia 20 deste mês. Rumores de que o casal daria um fim na relação, no entanto, começaram a ser ventilados na mídia ainda em maio deste ano.

