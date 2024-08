Reprodução: Instagram Giovana Cordeiro

A atriz Giovana Cordeiro abriu o álbum de fotos na última quinta-feira (22) e entregou um ensaio de topless. "E se?", escreveu a musa na legenda. Após a publicação, amigos e seguidores da artista enalteceram os cliques.

"Eu não tenho nem palavras, sabe?", comentou Daniela Cordeiro, irmã da atriz. "Amei", aclamou a artista Heslaine Vieira. "Que isso, cara? A essa hora no meu feed?", ironizou uma internauta.

"Deus tem seus preferidos não é possível! Perfeita em todas as suas metamorfoses!", acrescentou uma segunda. "Bela de qualquer jeito", afirmou uma terceira. "Meu Deus, ficou muito linda", enalteceu um quarto.

Giovana Cordeiro se tornou conhecida nacionalmente após interpretar, em 2023, a personagem Luna na novela "Fuzuê", do escritor Gustavo Reiz. Em 2024, a artista participou do filme "Meu Sangue Ferve Por Você", cinebiografia do cantor Sidney Magal. Na obra, ela viveu Magali West, esposa do astro musical.

