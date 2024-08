Reprodução/Instagram Mariana Goldfarb posa na banheira e chama a atenção da web

Mariana Goldfarb publicou novas fotos das férias na Europa e, nesta sexta-feira (23), pegou os seguidores de surpresa com um clique ousado. A influenciadora posou na banheira e chamou a atenção.

No registro, ela aparece dentro da banheira, tampando os seios com as mãos e fazendo carão com um óculos de sol.

"O verdadeiro significado de sextou", escreveu ela na legenda da publicação.

Os admiradores não deixaram de encher o post com elogios. "Me ajoelho perante a tanta beleza", brincou um; "Linda da cabeça aos pés", disparou outro; "Você é o verdadeiro significado de beleza e perfeição", comentou um terceiro.

Mariana Goldfarb aposta em maiô com decote profundo e rouba a cena

Ainda na viagem para a Europa, Mariana Goldfarb compartilhou com os seguidores os registros da passagem por Portugal . A influenciadora exibiu o dia de folga na Praia de Nossa Senhora da Rocha, em Porches.

Para aproveitar o verão europeu, a morena apostou em um maiô marrom com um decote bem profundo.

