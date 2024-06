Foto: Pedro Leopoldo Cantor chorou ao lado da mãe após desabafo

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, se emocionou com a presença da mãe em um show realizado na última sexta (14). O artista se ajoelhou e chorou com Vera Maria Toscano, a quem ele homenageou no evento.



"Bateu saudades da época que não tínhamos nada", disse. "Acho que a gente era mais feliz. Estávamos mais juntos. Sem meu pai, então, piorou demais. Sozinha, dando o melhor de você por nós", avaliou um dos vocalistas da dupla sertaneja.

"Mas vocês foram forjando um homem. Muito obrigado. Não tenho palavras para te agradecer. Sabe os finais de semana que a gente fazia churrasco e não tinha dinheiro... Olha isso aqui hoje. Olha quanta gente veio ver seu filho, ver a gente", comentou com a voz embargada.

Após o relato, os fãs do cantor o aplaudiram. Cristiano, da dupla com Zé Neto, não compareceu ao show devido à cirurgia na vesícula biliar que realizou no dia 9 de junho. Na última terça (11), o artista recebeu alta .

