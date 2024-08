Reprodução Esposa de Zé Neto desabafa após cantor anunciar pausa devido à depressão; veja

Natália Toscano, esposa do cantor Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, se manifestou nesta sexta-feira (23) após o marido anunciar uma pausa na carreira para o tratamento da depressão e síndrome do pânico.

O que aconteceu?

Na quinta-feira (22), a dupla sertaneja anunciou que ficará um período longe dos palcos devido à saúde mental de Zé Neto. O afastamento, que deve durar cerca de 90 dias, resultou no cancelamento de alguns eventos e shows.

Nas redes sociais, Natália Toscano defendeu o marido após o cantor ser alvo de críticas e desconfiança.

"Tem gente falando que é muito mi, mi, mi. Na verdade, é a doença do século e é muito ruim porque a gente não tem algo para mostrar. Não é algo palpável, não é um machucado que você consegue mostrar a ferida. Está aqui dentro, está dentro da gente. E só quem tem sabe a dor do que é uma depressão", lamentou.

Ela também garantiu que o músico está estável e acompanhado por médicos. "Está bem assistido por profissionais, mas chega uma hora na vida da gente que a gente precisa parar. Parar para organizar aqui dentro [fala apontando para o coração], organizar aqui dentro [fala apontando para a cabeça], e na rotina que ele estava levando, ele não estava conseguindo fazer isso", disse.

A influenciadora ainda opinou sobre a decisão de Zé Neto e Cristiano de se permitirem um tempo de pausa. "As pessoas estão acostumadas a ver ele só sorrindo. Mas sabe quando você sorri no automático? Quando você sorri para esconder uma dor? Era assim que ele estava vivendo. Então, acredito que foi a forma mais madura de ele parar e se amar, olhar para dentro dele mesmo", refletiu.

"O Cris, que é o Irineu, foi a primeira pessoa a apoiar ele nisso. Afinal, a vida não é feita de trabalho, a vida não é feita de dinheiro, a vida é feita de coisas pequenas, que não têm valor, que são inegociáveis. E é isso que buscamos", acrescentou.

Por fim, Natália se emocionou ao agradecer o apoio dos fãs e pedir que o público faça orações para o cantor. "Peço que orem por nós, por nossa família, pelo Zé, para que aquele menino maravilhoso, de coração gigante, volte ainda mais cheio dessa alegria para os palcos para fazer o que ele ama, porque a música é a vida dele."