A família de Silvio Santos voltou a ser assunto nas redes sociais após internautas descobrirem que Patrícia Abravanel tem uma homônima na própria família.

Casada com Daniel Abravanel, sobrinho do apresentador, a outra Patrícia adotou o sobrenome do marido e acabou confundindo a web.

Ela é jornalista, bióloga e bacharel em Direito. Atualmente, Patrícia trabalha como diretora do programa Chega Mais Vale, na TV Thathi, afiliada do SBT na região do Vale da Paraíba, no interior de São Paulo.

Nas redes sociais, Patrícia Abravanel lamentou a morte de Silvio e ainda se referiu a ele como "tio".

"Obrigada por tudo, tio Silvio. Sua atenção, carinho e presença foram presentes inestimáveis em nossas vidas. Que privilégio a vida me deu ao permitir que eu fizesse parte da sua família. Ganhei o ‘Tio Silvio’, tão amado por todos. Agradeço por tudo que você nos proporcionou, por cada gesto de afeto e por cada palavra de incentivo. Obrigada pelos elogios que você nunca mediu esforços em oferecer, sempre enaltecendo nossos momentos com sua generosidade e calor humano. As lembranças dos seus gestos de carinho e suas cartas, sempre repletas de elogios à nossa família, estão bem guardadinhas em nossos corações. Gratidão eterna, te amaremos para sempre", escreveu ela.

A grande família de Silvio Santos

Além das seis filhas, Silvio Santos deixou 14 netos e quatro bisnetos, além de cinco irmãos e dois casamentos. O marido da outra Patrícia Abravanel é filho de Henrique Abravanel, o caçula da família do apresentador.





