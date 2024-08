Reprodução Deolane abre luta contra depressão e revela diagnóstico desde 2021: 'Não aceitei'

A influenciadora Deolane Bezerra surpreendeu os seguidores ao abordar pela primeira vez a relação com a depressão. Nesta sexta-feira (23), a advogada revelou que foi diagnosticada com a doença em 2021, logo após a morte de MC Kevin, com quem foi casada.

Através do Instagram, Deolane confessou aos seguidores que, no início do diagnóstico, não aceitou a condição psíquica que afeta principalmente o emocional.

"Há uns dois anos, logo que aconteceu o acidente, eu fui diagnosticada com depressão. Na época, eu não aceitei, ignorei, desmistifiquei a palavra que hoje assola tantas famílias por aí, e continuei levando a vida, abraçando o mundo e fazendo tudo que poderia ter feito, aproveitando as oportunidades", disse.

A influenciadora, que acumula mais de 20 milhões de seguidores no Instagram, revelou que neste ano a doença voltou a ser pauta com os médicos. "Esse ano, ela me mostrou que existe. Tive mais dois diagnósticos de depressão", detalhou.

"É muito difícil vir falar essas coisas para vocês, até porque eu odeio mostrar fraqueza. É por me achar tão forte que, às vezes, eu me lasco sozinha", admitiu.

Deolane também confessou achar difícil abordar o tema com os seguidores porque "odeia mostrar fraqueza". "É por me achar tão forte que, às vezes, eu me lasco sozinha", refletiu.

"Estou com meu cortisol muito alto, que é o do estresse. Estou com vitaminas e ferro muito baixos, então fico muito cansada, tenho muito sono. Eu não estava bem mentalmente e fisicamente, espiritualmente eu tento buscar todos os dias melhorar", disse.

Afastamento das redes sociais

No desabafo, Deolane Bezerra também apontou que priorizará a saúde mental e o tratamento, optando por ficar fora das redes quando não estiver bem. "Com a ida aos médicos, entendi que tenho que dar uma parada, uma segurada, me cuidar mais. E é o que estou fazendo. Estou passando para falar para vocês se cuidarem. Quando eu estiver bem, eu venho aqui. Posso aparecer aqui e fazer 200 stories e depois dar uma sumida, mas estou me cuidando e estou bem."

