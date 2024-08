Reprodução/Instagram Hariany Almeida abre o jogo sobre relação com Virginia

Hariany Almeida acabou com a polêmica envolvendo a relação com Virginia Fonseca. A ex-BBB namora Matheus Vargas e a influenciadora é casada com Zé Felipe, ambos filhos de Leonardo.

Vira e mexe, as duas são alvos de boatos de rixas e intrigas por conta da ausência uma da outra nas redes sociais. Por frequentarem a Fazenda Talismã, local em que a família do cantor faz festas e encontros, os internautas questionam a relação.

"É a primeira vez que falo sobre isso e espero que seja a última. Admiro a Virgínia como profissional, mas não temos muito contato, não somos próximas, então não existe nenhuma rixa conforme divulgado em alguns veículos, até porque não existe proximidade", disse Hariany para o gshow.

A influenciadora contou que a agenda também é um fator. "Desejo sucesso a ela por ser uma grande influenciadora, mas não temos nenhuma ligação e não houve nenhum fato que desenvolvesse isso, não nos encontramos muito até por conflito de agendas, vida corrida e tá tudo bem. Isso é natural", completou.

