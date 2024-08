Reprodução: Instagram Isabel Veloso

A influenciadora Isabel Veloso , que possui um câncer terminal e está grávida de seu primeiro filho com Lucas Borbas, publicou na última quarta (21) uma foto se exercitando . "Aqui já começamos os exercícios", escreveu ela na legenda do stories.

Recentemente, Veloso viralizou ao revelar que está em sua primeira gestão. No entanto, a blogueira foi alvo de críticas devido à condição atual dela: a jovem de 18 anos tem um câncer terminal. No dia 11 de agosto, ela contou ao público que está grávida e, em entrevista à revista Quem, explicou o que acha dos comentários que recebe.

"As pessoas pensam que sou egoísta por querer gerar, mas escolheria o momento certo. Só penso na criança. Seria mais arriscado para mim do que para o feto, muito mais. Assumiria o risco pelo bebê", se defendeu.

Isabel Veloso realizando exercícios físicos

Isabel Veloso foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin aos 15 anos. Em 2021, a influenciadora realizou quimioterapias e transplante de medula óssea. Em novembro de 2023, a doença foi curada. No entanto, em janeiro de 2024, o câncer da jovem retornou e foi classificado como terminal, com expectativa de apenas 6 meses aproximadamente. Nas redes sociais, a blogueira divide com os seguidores a sua luta contra a doença.

