Foto: Reprodução/Instagram Danielle Winits

Danielle Winits, de 50 anos, resolveu abrir o jogo sobre um antigo relacionamento no qual foi traída e contou também que decidiu se vingar do “estrupício”, termo que usou para se referir ao homem. As declarações foram dadas durante participação no “Que História É Essa, Porchat?” desta terça-feira (20).



Segundo Winits, uma fã a abordou no fim de uma peça de teatro e revelou que o então namorado da atriz teria dado em cima dela. “O que vou te falar é meio chato, mas é bacana para você”, iniciou a mulher.





“O seu namorado me abordou no Rio de Janeiro, pediu meu telefone, me deu uma azarada na boate. Me perguntou se eu queria voltar ao Rio na próxima semana. Eu aceitei e ele me mandou uma passagem com hospedagem”, acrescentou a pessoa.



Vingança

Para se ‘vingar’ do então companheiro, Danielle Winits decidiu sair de casa por alguns dias e fingir que estava passando mal. O intuito era surpreender o homem, cuja identidade a atriz não revelou durante o programa apresentado por Fabio Porchat.



“Em um determinado momento, ele desesperado ligou para a minha amiga perguntando por mim: 'Cadê Danielle? Já fui até em uma delegacia com negócio de desaparecido e eles falam que é só com 48h'. E ela disse já querendo que ele fosse à clínica: 'A gente está aqui, nesta clínica, e, se você vier, não diz que eu te contei'. E o estrupício foi”, lembrou.



“Quando ele chega no local, já passando mal, com certeza ele ligou os pontos e já chegou taquicárdico. Já na recepção sentou na cadeira de roda e o enfermeiro chegou no meu quarto dizendo: 'A senhora está ótima. A gente precisa trazer um moço para cá e não temos mais quarto'. Fui enrolando até ele chegar, porque dava para ver, a recepção era perto”, continuou.



Winits ainda lembrou que, quando o namorado chegou e a viu na clínica, ela decidiu contar toda a verdade. “Quando ele chegou, eu já fui levantando e ele perguntou: 'Mas você não estava passando mal?!' E eu respondi: Você esqueceu que a atriz aqui sou eu? Trocamos de lugar, o enfermeiro já medicando o bonito e eu em pé falando: ‘Estrupício’”, concluiu.

