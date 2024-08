Reprodução: Instagram Pedro Baldansa e Marília Gabriela

O vidente Pedro Baldansa , que previu a morte de Silvio Santos , foi entrevistado pela comunicadora Marília Gabriela em uma peça de teatro no último domingo (18). Em entrevista ao Extra, o jovem conversou sobre o falecimento do apresentador e a sua ida ao palco com a jornalista.

"Acredito que nada é por acaso. Eu tinha comprado o ingresso para ver Marília há meses e para ficar bem perto do palco", explicou. "Foi uma situação complicada ir para o teatro para se entreter em meio a esse momento que nos deixou tão tristes com a perda do Silvio", disse ele.

Baldansa, então, revelou ao veículo que já tinha ideia de que o dono do SBT iria falecer. "Sempre fui muito discreto com previsões de falecimento porque acho uma coisa que precisamos nos pautar muito pela ética. Mas, como vi que seria algo que se concretizaria mesmo neste ano, falei no meu canal. Mais recentemente, voltei a falar que o momento se aproximava", relatou.

Além disso, o vidente também falou um pouco a respeito do trabalho que realiza. "Ninguém gosta de receber esse tipo de previsão, nem eu gosto de fazer", iniciou. "Essa era uma que eu estava querendo que não se concretizasse, gostaria de ter errado", afirmou o jovem. "Fiquei emocionado nesses dias, cresci vendo Silvio, mas faz parte da vida. Infelizmente, essa passagem é a única certeza que nós temos. Não vemos só coisas boas, vemos coisas tristes às vezes, a realidade nua e crua", lamentou ele.

Futuro do SBT

Segundo Pedro Baldansa, a emissora de Silvio Santos passará por grandes transformações internas. "Acredito que a emissora vai tentar se renovar, mas também vejo uma certa disputa familiar no grupo como um todo, dois polos tentando ter um pouco mais de influência. Apesar de ele ter deixado as coisas muito claras para as filhas, vejo uma possível troca de farpas", avaliou. "E destacaria até que, não agora, mas depois de meses, vai ter alguma coisa judicial", concluiu o vidente.

Homenagem para Marília Gabriela

Após sua entrevista com a jornalista, o vidente se declarou para Marília Gabriela: "Conhecer um ídolo, uma diva e inspiração nossa é a realização de um sonho. Ser entrevistado no palco do Teatro Prio pela maior entrevistadora do Brasil foi tudo de bom. Não tenho palavras para agradecer o carinho, a gentileza, o tato e a energia", se emocionou. "Mesmo não tendo registros em vídeo do momento de maior adrenalina que já passei, aquela entrevista bate-bola jogo rápido ficará sempre na minha memória e coração. Gratidão, Gabi", finalizou Baldansa.

