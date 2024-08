Reprodução: Instagram Pipokinha

MC Pipokinha , um dos nomes mais polêmicos do cenário atual do funk, se tornou conhecida por suas músicas explícitas. Com canções que fazem alusões a questões sexuais, a artista viralizou nas redes sociais pelos seus shows altamente explícitos e, recentemente, surgiu como uma das possíveis participantes cotadas para A Fazenda.



Mas por onde anda MC Pipokinha?

A jovem de 26 anos lançou uma música em 2024, a faixa "Pensa Que É Dois". No entanto, ela também tem publicado conteúdos adultos na plataforma Privacy. MC Pipokinha possui mais de 400 fotos e 285 vídeos postados em sua conta oficial. Em julho deste ano, o perfil da cantora foi o segundo mais acessado na plataforma.

A artista cobra R$ 25 por mês para que os assinantes acompanhem os conteúdos explícitos. Um de seus vídeos mais famosos é com a estrela do OnlyFans, a influenciadora Brida Nunes, que já falou sobre a parceria com a funkeira

“Nós gravamos juntas e o vídeo viralizou, bateu 1 milhão de views em menos de 12 horas. Ela tirou a minha virgindade. Foi a primeira mulher que peguei, desde então não paramos mais de gravar. Rolou uma química com pegação liberada. Numa das cenas, fizemos uma pegadinha na rua, provocando os homens. Foi então que surgiu o convite da TV”, relatou Nunes.

Além disso, a artista também já fez uma colaboração com Andressa Urach , que viralizou recentemente por realizar um procedimento de bifurcação na língua . Em novembro de 2023, a cantora comentou que faturou cerca de R$ 500 mil na plataforma de contéudo adulto em apenas um mês.

Em uma publicação feita no Instagram, Pipokinha postou uma foto de sua conta bancária, na qual era possível ver que a funkeira ganhou R$ 9 mil em um dia na plataforma +18. Embora a jovem de 26 anos faça conteúdos frequentes para o site adulto, ela ainda lança parcerias musicais com outros artistas, como a canção "Todo Seu Fetiche. A faixa foi disponibilizada na última quinta-feira (15) e é uma colaboração com o DJ Joel Mix.



A cantora é mãe de uma garota de 7 anos. Quando teve a menina, Pipokinha era adolescente. No entanto, sua família a acolheu e ajuda na criação da criança. Enquanto a funkeira mora em São Paulo, a filha ficou com os avós no interior de Santa Catarina.

