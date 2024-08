Reprodução: Instagram Luciana Vendramini

A atriz Luciana Vendramini abriu o álbum de fotos na última segunda (19) e colocou o corpo para jogo em férias na Riviera Francesa . A musa apostou em um biquíni preto para aproveitar o momento de descanso.

“O calor tá de matar. Estou parecendo aquele picolé “mini saia” metade vermelho com vanila”, ironizou ela na legenda. Nos comentários da publicação, os seguidores da ex-modelo a enalteceram pelos cliques.

"Você é demais, linda. Gostei, perfeito", aclamou um internauta. "E eu aqui no frio de Floripa!", brincou um segundo. "Como você é linda, Luciana", acrescentou um terceiro. "Que mulher!", elogiou um quarto.

Luciana Vendramini é conhecida pelo seu trabalho como atriz e modelo. Na televisão, ela já participou de clássicos como a obra "Rei do Gado" e protagonizou o primeiro beijo lésbico no SBT com a novela "Amor e Revolução".

