A influenciadora Sabrina Low terminou com o namorado após perceber que ele possuía a ' Síndrome de DiCaprio '. Nos últimos anos, um fato curioso sobre o ator tem revirado a internet: Leonardo DiCaprio não assume namoradas que possuem mais de 25 anos. Para a blogueira, o ex-parceiro era semelhante ao artista.



"Eu estava curiosa, então, comecei a investigar melhor o passado dele. Foi quando percebi que todas as suas ex-namoradas eram bem mais jovens”, explicou ela, que se relacionou com o namorado de 45 anos. "Isso me deixou com uma pulga atrás da orelha. Comecei a me perguntar: 'Por que ele só se envolve com mulheres abaixo de 25?'", questionou.

"Eu li sobre o DiCaprio e, na hora, algo clicou na minha cabeça. Comecei a ver as coisas de uma forma diferente e percebi que meu parceiro poderia estar sofrendo daquilo que eu chamei de 'Síndrome de DiCaprio' – essa obsessão por namorar mulheres mais jovens", detalhou a influenciadora.

Sabrina Low, então, perguntou diretamente ao parceiro sobre o padrão de mulheres com quem ele se relacionava. "Quando o questionei, ele não negou. Na verdade, ele admitiu que nunca se imaginou ao lado de uma mulher com mais de 25 anos. Foi naquele momento que tudo ficou claro para mim. Eu não era uma exceção, era apenas mais uma na lista", lamentou ela.

