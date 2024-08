Reprodução Grávida de MC Daniel, Lorena Maria rebate acusações de 'golpe': 'Quem precisa são vocês'

A influenciadora Lorena Maria chamou atenção ao responder ataques nesta terça-feira (20). A empresária e o cantor MC Daniel revelaram na tarde de ontem que estão à espera do primeiro herdeiro.



O que aconteceu?

Na segunda-feira (19), a influenciadora Lorena Maria e o cantor MC Daniel surpreenderam os fãs ao revelar que serão pais nos próximos meses. O bebê é fruto do relacionamento que foi oficializado com um pedido de namoro na última semana.





Apesar das felicitações, o casal também foi alvo de críticas e acusações. No Instagram, uma internauta acusou a empresária de aplicar 'golpe' com a gravidez.

Os ataques não passaram despercebidos e Lorena Maria decidiu rebatê-los com o mesmo tom de deboche. "O Golpe mais rápido do mundo", escreveu uma usuária da rede social.

"Quem precisa dar golpe são vocês que são duras", devolveu a influenciadora.

MC Daniel também se pronunciou

Diante dos ataques, o funkeiro também se manifestou ao repreender e julgar as ofensas como preconceito.

"Quem decide com quem eu combino ou não, com quem ela combina ou não, somos eu e ela. O importante é que a gente está feliz. Converso muito com ela para que ela não alimente o caos e não dê munição para que as pessoas possam se sentir no direito de julgar nossa vida e nossas escolhas", disparou.