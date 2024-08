Instagram MC Daniel em vídeo no Instagram

O funkeiro MC Daniel , de 25 anos, mal anunciou que será pa i pela primeira vez e já está demostrando toda a sua expertise no cuidado de bebês. O cantor , que está esperando o seu primeiro filho fruto do relacionamento com Lorena Maria, de 24 anos, publicou um vídeo bem-humorado no Instagram nesta terça-feira (20) em que mostra como cuida das cólicas de um recém-nascido.

Durante um voo que o artista estava, ele percebe que uma criança, que estava sentada no acento da frente, está segurando uma boneca. Rapidamente ele já pergunta se pode ensinar como se deve segurar um bebê quando está com cólica.

"E esse bebê aí? Deixa eu ver. Meu Deus do céu, qual o nome dessa criança?", perguntou Daniel. "Aurora", respondeu a menina. Ele então segura a boneca no e questiona quanto tempo tinha o "bebê", o que a dona do brinquedo responde "um mês".

Então o cantor pergunta se o "bebê" está com cólica e explica para a menina que que, quando isso acontece, é preciso que segure o recém-nascido com a barriga para baixo, com o intuito de aliviar as dores e desconforto da criança.

Uma passageira então aponta que ele leva jeito par cuidar de crianças. O cantor então fala: "O maior sonho da minha vida é ser pai".

Anuncio da gravidez

O funkeiro anunciou que seria pai pela primeira vez na última segunda-feira (19), junto com Lorena Maria. O casal assumiu um relacionamento em abril deste ano, mas MC Daniel só a pediu em namoro em uma viagem à Grécia na última semana: "Eu vou ser pai, maior sonho da minha vida vai ser realizado", disse o cantor no post de anúncio da gravidez.

