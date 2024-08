Reprodução/Instagram Priscila Fantin fala pela 1ª vez sobre o ex ter abandonado o filho

Priscila Fantin contou que o filho, Romeo , foi abandonado pelo pai, Renan Abreu , quando tinha 5 anos. A atriz abriu o jogo sobre o caso pela primeira vez.

No videocast 'Mil e uma tretas', a artista detalhou o ocorrido e revelou como contou para o herdeiro a ausência do pai.

"O Romeo via muita coisa acontecendo. Ele tinha 5 anos. Na verdade, criança sente tudo, e ele presenciou algumas coisas. Quando houve o veredito, a decisão, eu chamei o Romeo e expliquei para ele. Expliquei que não íamos mais morar juntos, que não éramos mais namorados, só que ele não falou nada. Ele simplesmente sumiu, e isso foi muito duro para o Romeo", disse ela.

Priscila disse que o filho insistia em tentar contato com Renan, mas sem sucesso. "Ele ficava: 'Vamos ligar para ele, vamos falar com ele'. Eu tentava ligar, e ele não atendia. Depois de dias, ele falava assim: 'Já sei, o celular dele deve ter quebrado'. E eu dizia: 'Deve ter quebrado, deve ter perdido, deve ter mudado de número, algo assim'", relembrou.

"Chegou a um ponto em que ele começou a ficar preocupado, pensando que o pai tinha morrido, porque ele não conseguia entender o desaparecimento. O Romeo me contou, eu não sabia, mas ele disse: 'Eu estava no condomínio com a Larissa (funcionária que trabalhava na casa da atriz), fazendo um piquenique, e ele passou de carro e disse: 'Já volto''. E nunca mais apareceu. Faltou esse momento de sentar com a criança e explicar: 'Estamos tomando uma decisão'", desabafou.

A atriz também refletiu sobre como lidou com o afastamento do ex. "Para mim foi um grande alívio. Eu tive que tentar suprir as necessidades do Romeo. É a primeira vez que eu estou falando sobre isso. É realmente um assunto que eu prefiro guardar porque envolve uma outra pessoa. Deixa como está", afirmou.

Vale lembrar que Priscila Fantin é casada com Bruno Lopes e ela já explicou que o marido assumiu Romeo como o próprio filho.

