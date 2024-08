Reprodução: Instagram Anitta

A cantora Anitta confirmou, nesta terça-feira (20), que será a atração musical principal do jogo da NFL , que acontecerá no dia 6 de setembro em São Paulo. A partida será realizada, pela primeira vez, na Arena Corinthians e tem previsão de iniciar às 21h15 pelo horário de Brasília.



A brasileira se mostrou muito animada em um comunicado à National Football League (NFL). “Crescer no Brasil moldou completamente minha jornada como artista e, claro, como pessoa”, afirmou a artista.

“Significa muito poder me apresentar em São Paulo, no primeiro jogo da NFL no Brasil, podendo levar aos fãs do mundo inteiro toda a emoção e alegria da nossa incrível cultura. É realmente um sonho que se tornou realidade fazer parte deste momento”, acrescentou.



A transmissão do show especial de Anitta será exibida ao vivo em todas as transmissões internacionais. Além disso, os canais brasileiros que irão passar o jogo no dia também irão mostrar a apresentação da voz de "Vai Malandra".

