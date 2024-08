Reprodução Quem é o único filho de Silvio Santos? Homem teve a paternidade reconhecida no STF

O apresentador Silvio Santos morreu no sábado (17) após enfrentar um quadro de broncopneumonia, decorrente da doença H1N1. O apresentador deixa seis filhas, famosas e reconhecidas por também trabalharem no SBT. E, embora a presença feminina tenha sido um fator de destaque na vida do veterano, fora dos holofotes, ele também teve um filho homem.

Conheça Hugo Sérgio Marques, único filho homem de Silvio Santos

O gaúcho Hugo Sérgio Marques é fruto de um relacionamento rápido de Silvio Santos com uma mulher de Porto Alegre, na década de 1950, quando o apresentador ainda não tinha fama.

Segundo relatos da mãe para o filho, ela teria conhecido o comunicador em São Paulo, cidade onde o breve romance aconteceu. Depois do caso, ela se mudou grávida para Porto Alegre e se casou com outro homem.

Apenas nos anos 1980, a mãe teria revelado a paternidade para Hugo, que decidiu ir atrás de oficializar o parentesco. Em 1996, ele entrou com uma ação para investigar a paternidade. Entretanto, Silvio Santos não compareceu às datas marcadas para a realização do exame de DNA.

Apesar disso, em 2005, Hugo foi reconhecido como filho de Silvio Santos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Na época, a corte decidiu que o herdeiro passasse a se chamar Hugo Sérgio Marques Abravanel, adotando o sobrenome do apresentador.

Em 2015, Hugo morreu após sofrer um infarto fulminante. Mesmo com o reconhecimento da paternidade, ele não teve um relacionamento com Silvio Santos, nem com a família do apresentador.