Foto: Divulgacao Gusttavo Lima

O cantor de sertanejo Gusttavo Lima viralizou nas redes sociais com um novo vídeo. Nas imagens em questão, o artista recebe um pedido inusitado, e nada discreto, de um rapaz na plateia do show. O jovem pediu para que o cantor se casasse com ele e revelou que prefere homens casados, uma vez que Gusttavo Lima é comprometido com a influenciadora Andressa Suita.



O caso aconteceu durante um show. Em determinado momento, Gusttavo Lima ficou ajoelhado no palco para conversar com os fãs. Em uma das conversas, o cantor foi surpreendido com o pedido do rapaz: "Casa comigo!" Nas imagens, é possível ver o jovem aos berros para o ídolo.

Gusttavo negou o pedido e alegou que já era comprometido: "Eu já sou casado". O rapaz rebateu e disse: "Eu gosto dos casados!" O cantor, que parecia estar se divertindo com o garoto, mencionou a esposa: "Eu já tenho dona já, já tô aposentado". O jovem insistiu, e afirmou: "Eu gosto dos aposentados! Eu adoro um aposentado, assim como você! Eu amo!"

O cantor então finaliza o assunto com o fã: "Aposentado e pensionista, né? Obrigado pelo carinho. Aproveita o show". A reação do sertanejo chamo atenção nas redes, com os seguidores ressaltando a postura dele perante a situação.

Uma seguidora afirma: "Gusttavo é sempre simpático, educado e atencioso. Ele é diferente”. Uma segunda completa: "Amo que Gusttavo é sempre carismático e sabe conduzir as brincadeiras”.

