Reprodução Silvio Santos morreu aos 93 anos

O SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) publicou uma homenagem a Silvio Santos nas redes sociais. O apresentador morreu neste sábado (17 ). Ele estava internado em um hospital particular na capital desde o início do mês.

Silvio Santos foi um dos maiores nomes da televisão brasileira, em especial à frente do Programa Silvio Santos, que comandava desde 1963.

Veja o que disse a emissora:

"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos.

Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros.

A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que vc sempre será eterno em nossos corações".





