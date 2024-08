Reprodução Bernardinho e Ana Paula Araújo

O amor está no ar! Segundo as informações do colunista Valmir Moratelli, o técnico da seleção de vôlei masculino Bernardinho , de 64 anos, estaria em um relacionamento sério com a âncora do "Bom Dia Brasil", da TV Globo , a jornalista Ana Paula Araújo , 52 anos.

Segundo Valmir, o namoro teria sido contato por ele aos amigos durante sua passagem pelas Olimpíadas de Paris de 2024, com ele "feliz da vida". Vale ressaltar que Ana Paula também possui uma veia esportiva, com ela sendo triatleta.

Ana Paula e Bernardinho se seguem no Instagram e até trocam likes, porém, até o momento, não publicaram fotos juntos.

Quem é Ana Paula Araújo?

A jornalista da Globo amorou por quatro anos o advogado Pedro Corrêa. Ela é mãe de Melissa, de 18 anos, fruto do relacionamento que teve com o empresário Christiano Londres, que durou de 2004 a 2011.

