Bruna Marquezine aposta em vestido xadrez de grife em festa de aniversário

runa Marquezine reuniu seus amigos para comemorar seu aniversário no último sábado (10) no Rio de Janeiro. Igual no ano anterior, a atriz parece estar criando uma tradição um tanto temática, novamente, ela fez a própria festa junina em agosto. Rodeada de famosos como Sasha Meneghel , Maisa e Juliette , ela apostou em um look super fashionista.

O vestido usado por Bruna Marquezine para comemorar seus 29 anos foi um vestido de comprimento mini da grife inglesa Vivienne Westwood . A peça estava no tema da festa com a estampa xadrez de azul e rosa, bem estruturada nos ombros e com um laço na frente. O vestido de tafetá pode ser encontrado na internet por 1079 dólares , aproximadamente, 6 mil reais.

Bruna Marquezine usa vestido da Vivienne Westwood para comemorar aniversário em própria festa junina @111arcelo / Instagram/Reprodução

Para complementar o visual, a atriz optou por uma bota de salto fino da Loewe , a Toy boot . O sapato feito todo em couro possui detalhes que lembram o cós de uma calça, além de ter um bico mais achatado cheio de aplicações de cristais. No próprio site da marca, você pode encontrar por 2700 dólares , quase 15 mil reais.

O grande destaque foi o chapéu de cowboy que deu um toque mais junino ào look. A peça era toda coberta de pelo fake, como se fosse uma pelúcia, deixando ainda mais fashionista. O chapéu é da marca Lamarque , criada em Montreal no Canadá, e está à venda por 165 dólares , mais de 900 reais.

Não é a primeira vez que Bruna Marquezine escolhe festa junina como tema de seu aniversário. No último ano, a atriz também pendurou bandeirinhas e organizou brincadeiras. Na ocasião, o seu look tinha sido um conjunto de mini saia e camisa da Miu Miu , também com uma bota e um chapéu de cowboy. Será que o arraial de aniversário vai virar uma tradição?