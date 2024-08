Reprodução: Instagram Silvio Santos, Rebeca Andrade e o filho Benjamin

O atleta Alexandre Pato publicou, neste domingo (18), um texto emocionante sobre a morte de Silvio Santos , que ocorreu no último sábado (17). O jogador de futebol é casado com Rebeca Abravanel , uma das seis filhas do dono do SBT. Juntos, eles são pais do garoto Benjamin . O genro do comunicador postou um vídeo do apresentador interagindo com o neto .

No momento publicado pelo ex-jogador do São Paulo, Silvio Santos pergunta para Benjamin: "Cade a mamãe? Cade o papai?". Pato, então, escreveu uma mensagem emocionante em homenagem ao falecimento do sogro.

Assista ao vídeo do comunicador com o neto:

"Oi Vovô Senor. Sentiremos saudades de você. Eu, Mamãe e Papai te amaremos para sempre. Senor, você sempre estará em nossos corações", inciou ele. "Você foi mais do que eu imaginava. A sua jornada na terra chegou ao fim, mas a sua missão foi cumprida com honra, bondade e generosidade", afirmou.

"É com muita dor que nos despedimos de você, com a esperança de um reencontro em um mundo de muito mais amor e serenidade. Tenho certeza que o céu te receberá de braços abertos. A saudade é eterna. O que nos conforta é saber que você está em um lugar de paz. Descanse nos braços de Deus", lamentou o atleta. "Senor, Te amamos! Ale, Rebeca e Benjamin", finalizou.



